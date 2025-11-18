 Aller au contenu principal
La bourse de crypto-monnaies Kraken évaluée à 20 milliards de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 22:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long du document)

La bourse de crypto-monnaies Kraken a déclaré mardi qu'elle était valorisée à 20 milliards de dollars lors d'un tour de table de 800 millions de dollars, alors que les entreprises du marché numérique continuent d'attirer l'attention des investisseurs.

Le secteur des actifs numériques a bénéficié de la position pro-crypto du président américain Donald Trump et de la pression de son administration en faveur de réglementations amicales.

La tranche de financement primaire a été menée par des investisseurs institutionnels tels que Jane Street, HSG, Oppenheimer Alternative Investment Management et Tribe Capital, cofondé par le codirecteur général de Kraken, Arjun Sethi.

Citadel Securities a apporté 200 millions de dollars d'investissement stratégique dans le cadre de la deuxième tranche.

