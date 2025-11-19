La bourse de crypto-monnaies Kraken dépose confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Boursorama avec Media Services•19.11.2025•16:23•
L'entreprise basée aux Pays-Bas, a été acquise en 2018 par une société chinoise. Mais fin septembre, invoquant des raisons de sécurité nationale, le gouvernement néerlandais a pris de facto le contrôle de Nexperia. Engagé dans un bras de fer avec la Chine autour ...
information fournie par Zonebourse•19.11.2025•16:21•
Thales a annoncé mercredi à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï que Bahrain Airport Company (BAC), l'exploitant de l'aéroport international du Bahreïn, allait renouveler son contrat de long terme avec le groupe d'aéronautique et de défense français. Aux termes ...
La Russie a lancé une attaque de grande envergure contre l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, tuant au moins 25 personnes à Ternopil, dans l'ouest du pays, ont annoncé les autorités. Quelques 80 personnes ont été blessées dans cette attaque qui a endommagé ...
La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi après une journée difficile la veille, récupérant quelques gains avant le test crucial que constitueront les résultats de Nvidia à la clôture de la séance. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones est ...
