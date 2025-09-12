La bourse de crypto-monnaies Gemini fait une introduction en bourse à un prix supérieur à la fourchette pour lever 425 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifie la source; ajoute des détails de la déclaration de l'entreprise aux paragraphes 1 et 2) par Echo Wang

Lasociété de crypto-monnaie Gemini Space Station a levé 425 millions de dollars lors d'une première offre publique de vente jeudi, fixant le prix de ses actions au-dessus d'une fourchette commercialisée.

Lasociété dirigée par les jumeaux milliardaires Tyler et Cameron Winklevoss a vendu environ 15,2 millions d'actions à 28 dollars chacune, après les avoir commercialisées entre 24 et 26 dollars, a-t-elle déclaré dans un communiqué, confirmant un rapport antérieur de Reuters.

L'introduction en bourse valorise Gemini à 3,33 milliards de dollars sur une base non diluée, selon un calcul de Reuters.

La fourchette de prix a été relevée en début de semaine de 17 à 19 dollars, soulignant la forte demande des investisseurs.

La société Gemini, basée à New York, avait plafonné le produit de l'introduction en bourse à 425 millions de dollars, ce qui est rare, même si l'offre a attiré des ordres représentant plus de 20 fois le nombre d'actions disponibles, comme l'a rapporté Reuters plus tôt dans la journée.

Les prix records des actifs numériques et les victoires réglementaires ont transformé le secteur autrefois assiégé en un point d'ancrage pour le marché des introductions en bourse, qui a repris une reprise longtemps attendue cet automne après que les droits de douane américains ont retardé les plans d'introduction en avril.

Nasdaq NDAQ.O s'était engagé à investir 50 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé au moment de l'introduction en bourse. Reuters a été le premier à faire état de cet investissement.

Gemini commencera à s'échanger sur le Nasdaq vendredi sous le symbole "GEMI".

Les cotations de crypto-monnaies prennent de l'ampleur. Figure Technology, émetteur de stablecoins, a levé 787,5 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis mercredi. Plus tôt cette année, le propriétaire de CoinDesk, Bullish BLSH.N , et l'émetteur de stablecoins Circle

CRCL.N ont tous deux élargi leurs offres.

La Securities and Exchange Commission sous le président Donald Trump a assoupli la surveillance du secteur des crypto-monnaies, qui a souvent vu des entreprises d'entités liées à lui et à sa famille .

Gemini en a également bénéficié, les jumeaux Winklevoss s'étant rapprochés en avril de la résolution d'un procès intenté par la SEC selon lequel ils n'avaient pas enregistré un programme de prêt d'actifs en crypto-monnaies avant de l'offrir aux investisseurs de détail.

L'affaire n'a pas été résolue. Un rapport d'étape des deux parties est attendu pour le 15 septembre.

Dans une autre démonstration de la proximité du secteur avec Washington, le candidat de Trump à la Commodity Futures Trading Commission a accusé mercredi Tyler Winklevoss de faire pression sur la Maison Blanche pour retarder sa nomination après un échange de textos.