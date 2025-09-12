 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La bourse de crypto-monnaies Gemini des Winklevoss lève 425 millions de dollars lors de son introduction en bourse, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 00:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gemini a levé 425 millions de dollars lors d'un premier appel public à l'épargne, en fixant le prix de ses actions au-dessus d'une fourchette commercialisée et en réduisant le nombre d'actions, a rapporté Bloomberg News jeudi.

La société de crypto-monnaie dirigée par les jumeaux milliardaires Winklevoss a vendu environ 15,2 millions d'actions jeudi à 28 dollars chacune, après les avoir commercialisées entre 24 et 26 dollars chacune, selon le rapport.

