La bourse de crypto-monnaies Coinbase dépasse les estimations de Street grâce à l'augmentation des volumes d'échange

Coinbase Global COIN.O a battu les estimations des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre jeudi, alors que la volatilité accrue des actifs numériques a stimulé les volumes de transactions à la bourse de crypto-monnaies, envoyant ses actions en hausse de plus de 3% après la cloche.

Les actifs numériques se sont redressés en juillet, les politiques favorables aux cryptomonnaies du président américain Donald Trump ayant attiré l'intérêt des investisseurs institutionnels, catapultant le bitcoin , la plus grande crypto-monnaie au monde, vers de nouveaux sommets.

Toutefois, la faiblesse des données économiques le mois suivant a suscité des craintes de récession, déclenchant une chute de l'ensemble du secteur, les investisseurs ayant décidé de liquider les actifs les plus risqués. Les bourses de crypto-monnaies profitent souvent de la volatilité du secteur, car elles gagnent davantage grâce aux transactions avec les investisseurs qui cherchent à couvrir leurs portefeuilles.

Les revenus de transaction de Coinbase ont augmenté à 1,05 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 572,5 millions de dollars il y a un an.

La société a déclaré un bénéfice net de 432,6 millions de dollars, soit 1,50 $ par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 75,5 millions de dollars, soit 28 cents par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,06 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Coinbase a également conclu l'acquisition de Deribit au troisième trimestre, renforçant sa position sur le marché des produits dérivés, un domaine où, selon les analystes de Third Bridge, elle est historiquement à la traîne.

"Deribit est déjà le leader du marché des options. Sa part de marché pour les options est de plus de 75 %. Notamment, tout cela n'est pas américain, et il y a donc des pistes pour développer le marché des options aux États-Unis", a déclaré Alesia Haas, responsable des finances, lors d'une conférence téléphonique.

STABLECOIN - UNE PARTIE DE LA CROISSANCE

Les revenus de l'unité d'abonnement et de services de Coinbase, qui comprend les activités en dehors du trading, ont augmenté de 34,3 % pour atteindre 746,7 millions de dollars au cours du troisième trimestre.

Une partie des revenus d'abonnement et de services de Coinbase provient des avoirs en stablecoins et des activités connexes de la plateforme. Les revenus issus des stablecoins se sont élevés à 354,7 millions de dollars, contre 246,9 millions de dollars un an plus tôt.

"Nous accélérons les paiements grâce à l'adoption du stablecoin, qui devrait se poursuivre compte tenu des facteurs politiques favorables, et à l'adoption continue par les institutions financières et les entreprises pour les besoins de paiement et de trésorerie", a déclaré Coinbase dans une lettre adressée aux actionnaires.

Le stablecoin a bénéficié de l'optimisme des cercles financiers traditionnels et a été au premier plan de la législation, avec le GENIUS Act adopté plus tôt dans l'année. Cette loi vise à créer un cadre réglementaire pour les stablecoins et à promouvoir une adoption plus large.

"Coinbase est riche en liquidités et prête à croître", a déclaré David Bartosiak, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

"L'entreprise ne se contente plus d'échanger des pièces de monnaie, elle construit l'épine dorsale du nouvel internet financier."