La Bourse d'Indonésie va entamer des discussions avec MSCI à la suite d'un avertissement et présenter des preuves de ses réformes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Bourse d'Indonésie a déclaré vendredi qu'elle allait prochainement prendre contact avec MSCI MSCI.N afin de répondre sérieusement à son avertissement et de lui fournir des preuves plus solides de ses réformes.
Les sociétés cotées sur cette Bourse sont fondamentalement saines et restent solides; le problème réside dans la perception qu'on en a, a ajouté la Bourse d'Indonésie.
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