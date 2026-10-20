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La Bourse d'Indonésie abaisse le seuil minimal pour davantage de titres afin de freiner la volatilité
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 03:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations)

La Bourse d'Indonésie .JKSE a abaissé mardi le seuil minimal de rejet automatique de 7 % à 1 roupie pour les actions dont le cours se situe entre 11 et 14 roupies, dans le but d'endiguer une vague de ventes après que MSCI a menacé de retirer l'Indonésie de ses indices mondiaux.

* Cet ajustement vise à garantir des échanges ordonnés, équitables et efficaces, et à favoriser une meilleure formation des cours, a indiqué la Bourse.

* La nouvelle politique s’applique à compter de ce mardi jusqu’au 31 décembre de cette année

* Pour les actions cotées à 15 roupies et plus, la limite de baisse reste fixée à 7 %

* Une limite de baisse de 1 roupie s'applique toujours aux actions dont le cours est inférieur à 10 roupies chacune

* Les ordres de vente inférieurs aux cours de limite à la baisse sont automatiquement rejetés par le système de transactions de la Bourse

* Cette mesure est la dernière en date visant à atténuer la chute du marché boursier provoquée par la proposition de l’indiceur MSCI de rétrograder l’Indonésie au statut « autonome », ce qui l’exclurait des indices mondiaux des marchés émergents et frontières de MSCI

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