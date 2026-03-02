 Aller au contenu principal
La bonne tenue des bénéfices des entreprises européennes dissipe les craintes des marchés quant à une baisse au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ()

Les résultats des entreprises européennes de premier ordre ont mieux résisté que ne le prévoyaient les analystes au quatrième trimestre, selon les dernières données du LSEG I/B/E/S publiées vendredi.

En glissement annuel, les bénéfices des grandes entreprises européennes ne devraient avoir reculé que de 0,1 % au dernier trimestre 2025, selon les résultats de 201 entreprises du STOXX 600 .STOXX et les estimations du marché pour celles qui n'ont pas encore publié leurs résultats, indiquent les données. Les estimations étaient beaucoup plus sombres il y a à peine un mois, lorsque les analystes prévoyaient une baisse de 4 % des bénéfices des grandes entreprises européennes.

* Bien que les estimations se soient nettement améliorées au cours des dernières semaines, il s'agirait toujours de la pire saison de bénéfices des huit derniers trimestres.

* Environ 57 % des 201 sociétés du STOXX 600 qui ont publié leurs bénéfices ont dépassé les estimations du marché.

* Le chiffre d'affaires devrait diminuer de 2 %. Ils ont été inférieurs aux bénéfices au cours de six des sept derniers trimestres.

* Les prévisions de bénéfices se sont fortement dégradées dans les mois qui ont suivi l'annonce initiale des droits de douane par le président américain Donald Trump .

* Après que la Cour suprême des États-Unis a jugé illégaux la plupart des droits de douane imposés par Trump, l'administration américaine a mis en place un nouveau droit de douane général de 10 % .

* Selon les analystes, les entreprises devront probablement réévaluer les nouvelles règles, leurs stratégies et leurs chaînes d'approvisionnement.

* À cela s'ajoutera l'aggravation du conflit au Moyen-Orient , avec une hausse attendue des prix du pétrole et de l'inflation .

