La bonne santé des résultats permet aux actions de résister à la hausse des rendements obligataires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des marchés en temps réel)

* Les principaux indices américains sont dans le rouge; le Nasdaq recule d'environ 0,9%

* Le secteur des services de communication est le plus faible de l'indice S&P 500; celui de l'énergie mène la hausse

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,1%

* Le dollar s'apprécie; le brut américain progresse de >2%; le bitcoin recule de >1%; l'or chute d'environ 4%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans bondit à environ 5,26%

28 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

DES RÉSULTATS SOLIDES AIDENT LES ACTIONS À DÉFIER LA HAUSSE DES TAUX OBLIGATAIRES

Les actions mondiales ont progressé d’environ 13% cette année, alors même que le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a augmenté d’environ 100 points de base, une combinaison qui exercerait normalement une pression sur les valorisations boursières.

Au contraire, selon Andrew Sheets, analyste chez Morgan Stanley, la solidité des résultats des entreprises et la hausse des prévisions de croissance ont permis aux investisseurs de ne pas tenir compte de la hausse des coûts d’emprunt.

Cette contradiction apparente reflète un principe fondamental de valorisation: les cours boursiers représentent les flux de trésorerie futurs attendus, actualisés au taux de rendement requis, moins la croissance attendue.

La hausse des rendements obligataires fait normalement grimper ce taux de rendement requis, réduisant ainsi la valeur actuelle des bénéfices futurs. Mais les investisseurs semblent revoir leurs hypothèses de croissance à la hausse en parallèle, ce qui compense cet effet.

La dynamique des bénéfices est restée exceptionnellement forte. Les stratèges en actions américaines de Morgan Stanley s’attendent à ce que le bénéfice par action médian du S&P 500

.SPX progresse d’environ 15%, les révisions des analystes se situant près de leurs plus hauts niveaux du cycle.

Cette vigueur a permis de maintenir la prime de risque des actions — l’écart entre le rendement des bénéfices du S&P 500 et les rendements des bons du Trésor — globalement stable malgré la forte hausse des coûts d’emprunt de l’État.

Cette résilience remet également en cause l’hypothèse selon laquelle la hausse des rendements pousserait les investisseurs à se détourner des actions au profit des obligations. Les flux vers les ETF sont restés positifs pour ces deux classes d’actifs, ce qui suggère qu’il n’y a pas eu de rotation généralisée au détriment des actions.

Morgan Stanley souligne toutefois que la hausse des rendements laisse moins de marge à la déception. Les indicateurs de valorisation sont de faibles prédicteurs de la performance relative des actions par rapport aux obligations sur un horizon d’un an, mais ils gagnent en fiabilité sur des périodes plus longues, en particulier lorsque les mouvements de taux s’avèrent durables.

(Karen Brettell)

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