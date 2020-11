La bonne notation ESG des fonds actions français, bouclier anti-décollecte au S1-2020

(NEWSManagers.com) - Les fonds ESG ont été les grands gagnants de la crise du Covid-19, avec des performances négatives limitées et une collecte positive. Néanmoins, le premier semestre, considéré comme un révélateur pour la profession, semble avoir consacré les meilleurs élèves de la classe. Et une première conclusion à méditer avant de lancer une nouvelle stratégie : la qualité ESG des fonds semble être un bouclier contre la sous-performance et la décollecte.

Les fonds actions Europe ESG les mieux notés sur l'échelle du Morningstar Sustainability Rating ont ainsi su maintenir une collecte positive sur la période, quand les fonds les moins bien notés ont largement décollecté, d'après une étude de Sia Partners, qui se concentre sur les fonds domiciliés en France*. Les stratégies notés 4 et 5 globes ont enregistré une collecte semestrielle de 2,5% des encours de 2019, tandis que ceux dotés de 1 et 2 globes ont décollecté de 5,8%. L'année dernière, l'ensemble de la catégorie avait connu une collecte positive, entre un peu plus de 7% pour les mieux notés, et 2,5% pour les moins bien notés.

Les 4 et 5 globes du segment ont également enregistré une meilleure performance absolue, avec une baisse limitée à 10%, contre une chute moyenne au-delà de -15% chez les moins bien classés. De manière peu surprenante, les premiers ont su se maintenir au-dessus de leur benchmark (+3%) quand les seconds ont sous-performé (-1%).

Une première explication se trouve du côté de la volatilité, mieux maitrisée dans le haut du panier, avec une moyenne inférieure à 30%, contre près de 35% en-dessous de 3 globes. Les différentes catégories de notations avaient pourtant connu une volatilité moyenne quasi-similaire en 2019, autour de 10%. Mécaniquement les premiers de la classe ont délivré un ratio d'information bien supérieur au premier semestre, au-dessus de 1, quand les derniers sont proche de 0.

Pour Sia Partners, une partie de ces résultats peut s'expliquer par la composition des portefeuilles, plus majoritairement des entreprises du segment qualité au sein des fonds bien notés.

*Hors fonds indiciels et véhicules de moins de 10 millions d'euros d'encours.