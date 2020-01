Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BoJ maintient ses taux bas et relève sa prévision de croissance Reuters • 21/01/2020 à 04:24









TOKYO, 21 janvier (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a décidé mardi de laisser inchangée sa politique monétaire, comme cela était attendu, et de relever légèrement sa prévision de croissance pour l'exercice budgétaire qui débutera en avril. La BoJ a maintenu son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1% et son engagement à encadrer les rendements à long terme autour de zéro. Dans un examen trimestriel de ses prévisions, la banque centrale a dit tabler pour l'exercice budgétaire 2020 sur une croissance de 0,9%, après une estimation à 0,7% en octobre, grâce aux efforts bénéfiques du plan de relance dévoilé début septembre par le gouvernement nippon. Le gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda, fournira davantage de précisions lors d'une conférence de presse prévue à 15h30 à Tokyo (06h30 GMT). (Leika Kihara, Daniel Leussink, Tetsushi Kajimoto, Kaori Kaneko, Hiroko Hamada et David Dolan, version française Arthur Connan)

