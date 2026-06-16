La BOJ et la RBA font des choix différents

Alors que la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale américaine doivent rendre leurs verdicts de politique monétaire cette semaine, deux des principales banques centrales d'Asie-Pacifique ont adopté des approches divergentes ce mardi : alors que celle du Japon a décidé un tour de vis, celle de l'Australie a préféré opter pour un statu quo.

Un tour de vis du côté de la Banque du Japon

À l'issue de sa réunion de politique monétaire ce mardi, le comité de politique monétaire de la Banque du Japon (BOJ) a fait part d'un relèvement de son taux directeur à court terme à "environ 1%", contre "environ 0,75%" précédemment, une décision conforme aux attentes des économistes.

La banque centrale nippone explique ajuster son degré de souplesse monétaire dans la perspective de l'atteinte durable et stable de son objectif de stabilité des prix de 2%.

Tandis que l'activité économique japonaise évolue généralement en ligne avec son scénario de base, avec une économie qui "devrait continuer de croître modérément, quoique à un rythme ralenti", la BOJ voit un risque de déviation à la hausse de l'inflation sous-jacente à un niveau supérieur à sa cible.

"La Banque continuera de relever son taux directeur et d'ajuster sa politique monétaire accommodante, en fonction de l'évolution de l'activité économique, des prix et des conditions financières", prévient-elle.

La BOJ considérera le calendrier et le rythme de ces ajustements, tout en analysant la probabilité de réalisation du scénario de référence et les risques pesant sur les perspectives.

Statu quo du côté de la Reserve Bank of Australia

De son côté, le conseil de politique monétaire de la Reserve Bank of Australia (RBA) a décidé, lors de sa réunion de ce jour, de maintenir son objectif de taux de marché inchangé à 4,35%, une décision prise à l'unanimité de ses membres et conforme au consensus.

"Comme prévu, la perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole a un impact sur l'inflation", souligne la RBA, rappelant que cette impulsion inflationniste vient s'ajouter à la forte inflation enregistrée au début de 2026, reflétant les pressions sur les capacités de l'économie.

À la suite des trois augmentations de taux directeurs depuis le début de l'année, la banque centrale juge que les conditions financières sont désormais plus strictes qu'auparavant et que des signes indiquent que l'économie australienne ralentit comme prévu.

Mais l'inflation reste trop élevée selon le conseil, qui a donc jugé approprié de laisser son objectif de taux inchangé pendant qu'il "évalue la réponse aux précédentes hausses de taux d'intérêt et l'impact de la perturbation de l'approvisionnement en pétrole".