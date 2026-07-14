La BofA profite des fluctuations brutales du marché pour enregistrer des records en matière de transactions, tandis que l'activité de fusions-acquisitions brille de mille feux

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* La banque prévoit une croissance du produit net d'intérêt sur l'ensemble de l'année dans la fourchette haute de ses prévisions antérieures, comprises entre 6 % et 8 %

* Les commissions de banque d'investissement ont bondi de 50 % au deuxième trimestre

* Le produit net d'intérêts progresse de 9 % en glissement annuel

(Ajout de commentaires de dirigeants et d'analystes tout au long de l'article, mise à jour des cours boursiers) par Pritam Biswas et Saeed Azhar

Bank of America BAC.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, le chaos sur les marchés mondiaux ayant alimenté un volume de transactions record, tandis qu’une vague de fusions-acquisitions a stimulé les activités de banque d’investissement.

La banque prévoit également que le produit net d’intérêts pour l’ensemble de l’année 2026 progressera dans la fourchette haute de ses prévisions antérieures, comprise entre 6 % et 8 %, a déclaré le directeur financier Alastair Borthwick.

Les investisseurs sont restés prudents et ont remanié leurs portefeuilles dans un contexte de marchés volatils, alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran ont attisé les inquiétudes concernant l’approvisionnement mondial en pétrole brut, fait grimper les cours du pétrole et renforcé l’incertitude autour des taux d’intérêt et d’une inflation persistante.

Les grandes banques d’investissement ont tendance à tirer profit de la volatilité des marchés, leurs salles de marché générant des revenus plus élevés grâce à l’activité accrue des clients.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de Bank of America lié aux ventes et aux opérations de trading a bondi de 33 %, atteignant le niveau record de 7,1 milliards de dollars, contre 5,3 milliards un an plus tôt. Le directeur général Brian Moynihan avait précédemment indiqué que la banque tablait sur une hausse de 15 %.

Les revenus liés aux actions ont grimpé de 70 %, à 3,6 milliards de dollars.

“Dans l’ensemble, l’économie américaine s’est révélée plus résistante que prévu, soutenue par la vigueur de la consommation, les investissements continus dans l’intelligence artificielle à tous les niveaux et la baisse des coûts énergétiques, même si l’inflation et le resserrement de la politique monétaire restent des risques majeurs”, a déclaré M. Moynihan lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats.

La banque a annoncé un résultat net de 9,1 milliards de dollars, soit 1,21 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 7,2 milliards de dollars, soit 90 cents par action, un an plus tôt.

Les analystes tablaient sur un bénéfice de 1,13 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

L'action de la banque, qui a progressé d'environ 8 % depuis le début de l'année 2026, a gagné 2 % en début de séance. Elle a surperformé ses concurrents JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N depuis le début de l'année 2026.

“En somme, un très bon trimestre pour BAC, mais il semble que ces résultats globaux aient été en partie anticipés, puisque l’action a progressé de +6 % au cours du dernier mois”, a déclaré Evercore ISI dans une note sur BofA intitulée “Cooking like a hot summer day”.

JPMorgan et Wells Fargo ont également publié mardi leurs résultats du deuxième trimestre, dépassant les estimations de bénéfices grâce à la vigueur de leurs activités de trading et de fusions-acquisitions.

LE BOOM DES OPÉRATIONS DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Les fusions et acquisitions mondiales, évaluées à plus de 10 milliards de dollars, ont atteint des niveaux records au cours du premier semestre 2026, selon les données de LSEG. Cette hausse s’explique par un environnement réglementaire plus souple qui a incité les grandes entreprises de tous les secteurs à saisir l’occasion de conclure des transactions.

Bank of America Securities a agi en tant que co-chef de file pour l’introduction en bourse record de SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, évaluée à 2 000 milliards de dollars — une opération historique qui a dynamisé le marché américain des introductions en bourse et favorisé son rebond en 2026.

La banque a également joué le rôle de banque conseil pour la transaction de 66,8 milliards de dollars de la société d’électricité américaine NextEra Energy NEE.N visant à racheter Dominion Energy D.N , annoncée en mai.

Le total des commissions de la banque d’investissement de BofA a bondi de 50 % pour atteindre 2,1 milliards de dollars au deuxième trimestre. Le directeur général Moynihan a déclaré plus tôt ce trimestre que la banque d’investissement était en “très bonne forme”.

“Le super-cycle des dépenses d’investissement alimenté par l’IA a profité aux émissions d’actions, aux fusions-acquisitions et au financement par emprunt, tandis que les activités de négoce ont été favorisées par la volatilité liée à l’Iran sur l’ensemble des classes d’actifs”, a déclaré Stephen Biggar, directeur de la recherche sur les services financiers chez Argus Research.

“Les 2 500 milliards de dollars de fusions-acquisitions mondiales annoncées au premier semestre constituent un cadeau dont les retombées ne cesseront de se faire sentir: les banques seront rémunérées à mesure que les transactions seront finalisées au cours des 6 à 9 prochains mois, tandis que le pipeline des méga-introductions en bourse reste intact pour le second semestre.”

L’AUTRE CATALYSEUR La vigueur des dépenses de consommation a soutenu la résilience de l’économie américaine malgré une incertitude macroéconomique persistante, servant de catalyseur essentiel pour les prêteurs.

La consommation a soutenu une demande soutenue de nouveaux prêts, offrant aux grandes banques commerciales une base opérationnelle stable grâce aux revenus d’intérêts.

Le produit net d’intérêts de la banque (NII) — la différence entre ce qu’elle perçoit sur les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts — a augmenté de 9 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 16 milliards de dollars au cours du trimestre. Le montant moyen des prêts et des crédits-bails a progressé de 8 %, avec une croissance observée dans tous les segments d’activité.

Le directeur financier, M. Borthwick, a déclaré que les prévisions positives concernant la croissance du NII sur l’ensemble de l’année s’appuyaient sur la croissance attendue des prêts et des dépôts, la réévaluation des actifs à taux fixe et l’optimisation du bilan.

“Notre stratégie porte ses fruits”, a déclaré M. Borthwick lors d’une conférence de presse.

“Nous réalisons des investissements rigoureux, nous nous développons de manière organique, nous gagnons des parts de marché, nous maintenons de solides indicateurs d’exploitation et nous générons des niveaux de croissance et de rentabilité plus élevés.”