Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BoE porte le montant de ses achats d'actifs à £895mds Reuters • 05/11/2020 à 08:28









LONDRES, 5 novembre (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a augmenté jeudi le montant de ses achats d'actifs de 150 milliards de livres sterling pour le porter à 895 milliards de livres sterling (989,81 milliards d'euros) afin de tenter de protéger l'économie britannique face à la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. La plupart des économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce qu'elle se contente d'une augmentation de 100 milliards de livres sterling. Cette décision a été prise à l'unanimité des neuf membres du Comité de politique monétaire (MPC), de même que celle, attendue, de laisser le taux directeur de la banque centrale britannique à 0,1%, son plus bas niveau historique. (William Schomberg, David Milliken et Andy Bruce; version française Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.