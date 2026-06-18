La BoE devrait pouvoir éviter le resserrement monétaire, selon Aberdeen

Réagissant à l'annonce par la Banque d'Angleterre (BoE) du maintien de son taux directeur, Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint chez Aberdeen, estime que la banque centrale britannique devrait pouvoir éviter un resserrement monétaire.

Pour rappel, le comité de politique monétaire (MPC) de la BoE a voté, lors de sa réunion de la veille, pour maintenir son taux directeur à 3,75%, à une majorité de 7 voix contre 2. Deux membres auraient préféré une hausse de 0,25 point de pourcentage, à 4%.

"Le maintien des taux était largement anticipé. Les deux votes en faveur d'une hausse des taux montrent que certains membres du comité restent préoccupés par les pressions inflationnistes sous-jacentes", réagit Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint chez Aberdeen.

Ce dernier souligne toutefois la récente baisse des prix de l'énergie ainsi que les chiffres de l'inflation publiés la veille, à savoir un indice des prix à la consommation au Royaume-Uni en hausse de 2,8% sur un an en mai, soit le même rythme annuel qu'en avril.

Selon l'économiste, ces chiffres indiquent que "la situation évolue conformément, voire plus favorablement encore, au scénario A présenté par la Banque lors de sa dernière réunion, scénario qui était compatible avec un maintien des taux cette année".

"Nous estimons donc que la Banque d'Angleterre devrait pouvoir éviter le resserrement monétaire que la BCE a déjà commencé à mettre en oeuvre et auquel la Réserve fédérale américaine a fait allusion hier soir", juge Luke Bartholomew.

"En réalité, si les prix de l'énergie continuent de se modérer, le débat pourrait à nouveau se tourner vers une baisse des taux", poursuit-il, tout en prévenant que cette perspective pourrait ne pas se concrétiser avant l'année prochaine.