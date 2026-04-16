La biotech Adlai Nortye, spécialisée dans le cancer, bondit après un financement par actions de 150 millions de dollars

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16 avril - ** Les actions de la société Adlai Nortye Ltd

ANL.O , spécialisée dans le développement de thérapies anticancéreuses, bondissent de 16,1 % à 15,38 $ après l'annonce d'un financement par placement privé de 150 millions de dollars ** La société de biotechnologie au stade clinique a annoncé jeudi que a vendu ~11,3 millions d'actions de dépositaire américain à 13,25 $, ce qui correspond à la dernière vente effectuée mercredi

** La transaction comprend la participation de nouveaux investisseurs tels que Soleus Capital et Perceptive Advisors, et d'investisseurs existants tels que Cormorant Asset Management, Columbia Threadneedle et Balyasny Asset Management, selon le communiqué

** Adlai a des sièges régionaux à North Brunswick, dans le New Jersey, et à Hangzhou, en Chine

** Leerink, Cantor Fitzgerald, Lucid Capital Markets, H.C. Wainwright et Jones Trading sont les agents conjoints du placement privé

** Les actions d'ANL ont chuté de 15,5 % le mercredi, les laissant en hausse de 833 % depuis le début de l'année

** Un analyste estime que les actions sont "fortement achetées", les deux autres estiment qu'elles sont "achetées" et les prévisions sont de 16 $, 23 $ et 46 $, selon les données de LSEG ** Adlai a été introduite en bourse en 2023. Le prix de l'introduction en bourse a été fixé à 23 $