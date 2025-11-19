La biopharmacie Nuvalent glisse après une vente d'actions de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions de la société biopharmaceutique Nuvalent NUVL.O sont en baisse de 1,6 % avant l'ouverture du marché, à 102,55 $, après la fixation du prix de son offre d'actions complémentaires de 500 millions de dollars. ** NUVL, basée à Cambridge, Massachusetts, a vendu mardi en fin de journée ~4,95 millions d'actions à 101 $, soit une décote de 3,2 % par rapport à la dernière clôture. ** Le lundi, les actions de NUVL ont augmenté de près de 12 % à 108 $ après que la société a annoncé tôt ce jour-là des résultats préliminaires positifs dans l'essai de phase 1/2 du neladalkib chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules ALK-positif (NSCLC). ** Mardi, les actions ont chuté de 3,5 % après que la société a lancé lundi en fin de journée l'offre d'actions pour financer les activités de commercialisation de ses candidats zidesamtinib et neladalkib destinés au traitement du cancer du poumon non à petites cellules, ainsi que de futurs produits candidats, selon le prospectus de l'offre .

** JP Morgan, Jefferies, TD Cowen et Cantor Fitzgerald sont les co-chefs de file de l'offre.

** La société a environ 72,7 millions d'actions en circulation.

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions de NUVL ont augmenté de 33 % depuis le début de l'année.

** Les 17 analystes sont haussiers sur NUVL; le PT médian est de 135 $, en hausse par rapport à 114 $ il y a un mois, selon les données de LSEG.