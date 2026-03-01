 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Belgique saisit un pétrolier soupçonné d'appartenir à la "flotte fantôme" russe
information fournie par Reuters 01/03/2026 à 10:25

La Belgique a saisi un pétrolier soupçonné d'appartenir à la "flotte fantôme" russe, a déclaré dimanche le ministre belge de la Défense, Theo Francken.

"Ces dernières heures, nos forces armées, avec le soutien de la Défense française, ont arraisonné un pétrolier appartenant à la flotte fantôme russe", a-t-il déclaré sur X, précisant que le navire était escorté vers le port de Zeebrugge.

La Russie contourne les sanctions économiques occidentales en recourant à des navires généralement sous pavillon de complaisance pour exporter son pétrole.

Le navire saisi porte le nom d'Ethera et figure sur la liste des sanctions de l'Union européenne, selon un dirigeant belge.

Emmanuel Macron a confirmé que la marine française avait participé à l'opération menant à la saisie du navire.

"Les Européens sont déterminés à couper les sources de financement de la guerre d’agression de la Russie en Ukraine en faisant respecter les sanctions", a déclaré le président de la République sur X.

(Reportage de Bart Meijer et Lili Bayer; version française Zhifan Liu)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
72,52 USD Ice Europ +2,27%
Pétrole WTI
67,29 USD Ice Europ +2,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank