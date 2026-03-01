La Belgique saisit un pétrolier soupçonné d'appartenir à la "flotte fantôme" russe

La Belgique a saisi un pétrolier soupçonné d'appartenir à la "flotte fantôme" russe, a déclaré dimanche le ministre belge de la Défense, Theo Francken.

"Ces dernières heures, nos forces armées, avec le soutien de la Défense française, ont arraisonné un pétrolier appartenant à la flotte fantôme russe", a-t-il déclaré sur X, précisant que le navire était escorté vers le port de Zeebrugge.

La Russie contourne les sanctions économiques occidentales en recourant à des navires généralement sous pavillon de complaisance pour exporter son pétrole.

Le navire saisi porte le nom d'Ethera et figure sur la liste des sanctions de l'Union européenne, selon un dirigeant belge.

Emmanuel Macron a confirmé que la marine française avait participé à l'opération menant à la saisie du navire.

"Les Européens sont déterminés à couper les sources de financement de la guerre d’agression de la Russie en Ukraine en faisant respecter les sanctions", a déclaré le président de la République sur X.

(Reportage de Bart Meijer et Lili Bayer; version française Zhifan Liu)