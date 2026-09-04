La Belgique saisit 65 millions d'euros dans le cadre d'une enquête française sur une fraude fiscale impliquant le cabinet McKinsey

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(Ajout d'un commentaire de McKinsey dans les deux premiers points)

Les autorités belges ont saisi 65 millions d’euros (76 millions de dollars) dans le cadre d’une enquête française sur des soupçons de fraude fiscale aggravée et de blanchiment d’argent impliquant le cabinet de conseil américain McKinsey, ont déclaré vendredi les parquets français et belge.

* "Dans un communiqué, McKinsey a déclaré coopérer avec les autorités françaises et a nié toute infraction."

* "Nous réaffirmons notre engagement à respecter nos obligations fiscales en France et dans tous les pays où nous exerçons nos activités. Nous restons pleinement concentrés sur le service de nos clients en France et continuons à le faire selon les normes professionnelles les plus élevées", indique le communiqué.

* Le Parquet national financier (PNF) a ouvert l’enquête en mars 2022 à la suite d’une enquête du Sénat français sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques.

* Les locaux de McKinsey ont fait l’objet de perquisitions en mai 2022, tandis que des témoins et des suspects ont été interrogés en 2025 et 2026, précise le communiqué.

* Le PNF a également sollicité l’aide du parquet de Bruxelles.

* Les autorités belges ont saisi 65,2 millions d'euros, soit 96% du préjudice fiscal estimé par les procureurs français.

* L’enquête préliminaire se poursuit, ont indiqué les procureurs.

(1 dollar = 0,8610 euro)