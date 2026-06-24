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La Belgique reçoit un premier hélicoptère militaire H145M d'Airbus
information fournie par Zonebourse 24/06/2026 à 12:22

Le royaume poursuit la modernisation de ses capacités de défense et de sécurité, tout en renforçant sa commande auprès du constructeur européen.

Airbus annonce la livraison du premier hélicoptère H145M à la Belgique, dans le cadre d'un contrat signé en 2024 via la NATO Support and Procurement Agency (Agence OTAN de soutien et d'acquisition, NSPA) pour équiper les forces armées belges et la Police fédérale.

La Belgique a également exercé une option portant sur 3 appareils supplémentaires, portant à 20 hélicoptères H145M le total de sa flotte commandée.

Le H145M est un hélicoptère militaire multirôle capable d'assurer des missions d'attaque légère, d'opérations spéciales, de levage ou de transport de charges externes. L'appareil peut également être intégré à des opérations en réseau et coopérer avec des systèmes aériens sans pilote grâce à ses capacités de connectivité avancées.

Version militaire du H145 bimoteur léger, le H145M est équipé de deux moteurs Safran Arriel 2E, d'un système de contrôle numérique FADEC (Full Authority Digital Engine Control) et de la suite avionique Helionix.

Airbus assure qu'il s'agit de "l'hélicoptère le plus silencieux de sa catégorie".

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