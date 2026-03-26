La BEI renonce à son droit au règlement en cash de ses BSA Medincell

La Banque européenne d’investissement (BEI) a renoncé à l’option de vente attachée aux bons de souscription d’actions (BSA) dont elle dispose dans le cadre de l’accord de financement de 40 M€ signé en 2022

Cette renonciation élimine tout droit contractuel pour la BEI de demander un règlement en cash de ces BSA après l’échéance du prêt, tout en autorisant leur exercice anticipé et leur libre cession



Medincell (Euronext Paris : MEDCL), une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des traitements injectables à action prolongée, annonce aujourd’hui que la Banque européenne d’investissement (BEI) a renoncé, le 26 mars 2026, à l’option de vente attachée à environ 780 000 BSA émis dans le cadre de l’accord de financement de 40 millions d’euros conclu en 2022.





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