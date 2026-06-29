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La BEI accorde un financement de 3 milliards d'euros à Airbus
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 12:02

La Banque européenne d’investissement (BEI) annonce lundi dans un communiqué accorder un financement inédit de trois milliards d'euros à Airbus AIR.PA avec l'objectif de soutenir l'innovation en matière de technologie jusqu'en 2030.

Afin de garantir au groupe aéronautique le maintien de sa place de leader en Europe et de soutenir ses investissements dans la recherche et le développement, Airbus et la BEI se sont mis d'accord pour un premier prêt d'un montant d'un milliard d'euros dans le cadre de cette enveloppe "sans précédent", peut-on lire.

(Rédigé par Rihab Latrache)

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