La BdF prévoit une contraction moins forte que prévu du PIB en 2020, de -8,7%

PARIS, 14 septembre (Reuters) - La Banque de France (BdF) table désormais sur une contraction de 8,7% du produit intérieur brut (PIB) pour 2020, contre un recul de 10,3% estimé en juin, alors que la reprise économique s'avère plus rapide que prévu. En août, la perte moyenne d'activité par rapport à la normale est estimée à -5%, après -7% en juillet, et les perspectives économiques pour septembre suggèrent une stabilisation de l'activité, déclare la BdF dans sa dernière enquête mensuelle de conjoncture publiée lundi. Au troisième trimestre, la croissance du PIB est attendue autour de 16% après une chute de 13,8% au deuxième trimestre marqué par le confinement généralisé instauré pour freiner la propagation du coronavirus. Pour 2021, la BdF attend une croissance de 7,4% du PIB, soit plus élevée que sa prévision précédente de 6,9%. Pour 2022, la croissance économique de la France est attendue à 3% contre une prévision de 3,9% auparavant. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

