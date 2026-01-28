La BCE suit "avec attention" la hausse de l'euro et son impact sur l'inflation, selon Villeroy

Le gouverneur de la banque centrale française, M. Villeroy de Galhau, donne une conférence de presse sur l'état de l'économie

Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) suivent avec attention ‍l'appréciation de l'euro et ses conséquences éventuelles sur l'inflation, a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque ‌de France et membre du conseil des gouverneurs de la BCE, François Villeroy de Galhau.

"L'Eurosystème ​n'a pas d'objectif de change; mais nous suivons ⁠avec attention cette appréciation de l'euro, et ses conséquences possibles sur une moindre inflation", ⁠déclare-t-il dans un ‍message posté sur le réseau social ⁠LinkedIn.

"C'est un des éléments qui guidera notre politique monétaire et nos décisions sur les taux d'intérêt, tout ​au long des prochains mois", ajoute-t-il.

L'euro a dépassé mardi le seuil de 1,20 dollar pour la première ⁠fois depuis juin 2021, aidé principalement par ​la faiblesse du billet vert qui souffre ​des tensions ​diplomatiques et commerciales provoquées par les politiques de Donald ​Trump, ainsi que ⁠de ses attaques répétées contre la Réserve fédérale.

Mardi soir, interrogé pour savoir si la baisse du dollar était trop importante, le président américain a affirmé que ‌la valeur de la devise était "très bien".

Dans son message sur LinkedIn, François Villeroy de Galhau estime que la faiblesse du dollar est un "signe de moindre confiance face à l'imprévisibilité de la politique économique américaine".

