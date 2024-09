"La BCE réduira à nouveau ses taux de 25 points de base" (Allianz GI)

(AOF) - "Nous prévoyons que la Banque centrale européenne réduira à nouveau ses taux de 25 points de base lors de sa réunion du 12 septembre et qu'elle révisera à la baisse ses prévisions de croissance et d'inflation pour 2024 et 2025", souligne Michael Krautzberger, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, en amont de la réunion de la BCE de ce jeudi

"L'impact sur le marché devrait être limité. Mais cela impliquerait que les différentiels de taux d'intérêt par rapport au Japon continueraient à se réduire, ce qui a déjà entraîné une plus grande volatilité des devises récemment et pourrait maintenir cette tendance", poursuit Michael Krautzberger.

Il conclut : "Jusqu'à récemment, le marché s'accordait à penser que la prochaine baisse interviendrait en décembre. Compte tenu de l'affaiblissement du marché du travail américain et de l'intensification des discussions autour d'une éventuelle baisse de 50 points de base des taux de la Fed, une réduction dès octobre n'est pas à exclure".