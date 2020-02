Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE promet de lever des obstacles aux fusions bancaires Reuters • 30/01/2020 à 10:49









FRANCFORT, 30 janvier (Reuters) - Le président du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (BCE), Andrea Enria, a promis jeudi de lever certains obstacles aux fusions bancaires transfrontalières dans la zone euro, parmi lesquelles les restrictions aux transferts de liquidités entre filiales de pays différents. La BCE plaide depuis longtemps en faveur d'une consolidation du secteur bancaire, qui pourrait permettre à celui-ci d'atténuer l'impact de la faiblesse persistante des taux d'intérêt. Mais les rapprochements transfrontaliers restent rares, notamment en raison des contraintes liées aux régulations nationales sur la liquidité et les fonds propres et de l'absence de dispositif unifié de protection des dépôts. "La supervision bancaire de la BCE envisage différentes options telles que le renforcement du rôle possible des accords de soutien intragroupe pour les filiales dans les plans de redressement de groupes bancaires", a dit Andrea Enria dans un discours devant des représentants du secteur à Francfort. "Nous sommes également ouverts à la possibilité de faciliter l'octroi d'exonérations transfrontalières sur la liquidité au niveau individuel, dans la mesure du possible dans le cadre législatif actuel." Cette perspective pourrait rassurer entre autres le groupe italien UniCredit CRDI.MI , qui souhaite depuis plusieurs années récupérer une partie des liquidités de sa filiale allemande HVB mais se heurte à l'opposition de la BaFin, l'autorité de tutelle du secteur financier allemand. "Même s'il s'agit de réflexions préliminaires, j'espère qu'elles vous convaincront que la supervision bancaire de la BCE est bien déterminée à promouvoir l'intégration du secteur bancaire européen", a dit Andrea Enria. (Francesco Canepa, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées UNICREDIT MIL -2.40%