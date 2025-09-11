 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 820,96
+0,77%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La BCE opte pour le statu quo
information fournie par AOF 11/09/2025 à 14:17

(AOF) - Le Conseil des gouverneurs a décidé ce jour de laisser inchangé les trois taux directeurs de la BCE. L’inflation se situe actuellement autour de l’objectif à moyen terme de 2 % et l’évaluation, par le Conseil des gouverneurs des perspectives d’inflation est globalement inchangée. Les taux d’intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal resteront inchangés, à respectivement 2,00 %, 2,15 % et 2,40 %.

Banques centrales
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank