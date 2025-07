La BCE maintient ses taux : suivez en direct la conférence de presse de Christine Lagarde

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'exprime ce jeudi à Francfort à l'issue de la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs. Dans un contexte marqué par une inflation stabilisée, une appréciation de l'euro et les incertitudes liées aux menaces tarifaires américaines, la BCE opte pour une pause dans son cycle de baisse des taux. Les marchés attendent des précisions sur les perspectives économiques de la zone euro et sur les marges de manœuvre de l'institution face aux tensions commerciales à venir. Mme Lagarde devrait réaffirmer l'approche prudente et flexible de la BCE, fondée sur une évaluation continue des risques et des données économiques

Taux de la BCE