La BCE maintient ses taux directeurs

Vue du siège de la BCE, à Francfort (Crédits: BCE)

La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel, marquant une nouvelle pause dans son cycle d'assouplissement monétaire après une décision similaire en juillet.

Le taux de dépôt est ainsi maintenu à 2,0% et celui du refinancement à 2,15% alors que les derniers chiffres sur l'inflation dans le bloc monétaire montrent un indice des prix à la consommation à 2,1% sur un an, contre un objectif à moyen de 2% fixé par l'institution de Francfort.

La dernière baisse des taux de la BCE remonte à la réunion du 5 juin où les coûts d'emprunt avaient été réduits de 25 points de base.

Depuis, sans fermer la porte à une baisse supplémentaire du loyer de l'argent, dans un contexte d'incertitude lié à l'impact des droits de douane voulus par le président américain Donald Trump, la BCE donne l'impression d'en avoir fini avec son cycle d'assouplissement monétaire actuel, entamé en juin 2024.

Une majorité d'économistes interrogés par Reuters au début du mois avait prédit que la BCE opterait pour le statu quo sur les taux ce jeudi, estimant que la baisse des taux était terminée en raison de la stabilité des perspectives économiques et d'une inflation proche de l'objectif visé.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit commenter les annonces de l'institution lors d'une conférence de presse prévue à 12h45 GMT.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)