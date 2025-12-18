La BCE maintient ses taux directeurs

La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel, quatrième pause d'affilée dans son cycle d'assouplissement monétaire après des décisions similaires en juillet, septembre et octobre.

Le taux de dépôt reste ainsi à 2,0% et celui du refinancement à 2,15%, alors que les derniers chiffres sur l'inflation dans le bloc monétaire montrent un indice des prix à la consommation à 2,1% sur un an, contre un objectif à moyen terme de 2% fixé par l'institution de Francfort.

La dernière baisse des taux de la BCE remonte à la réunion du 5 juin où les coûts d'emprunt avaient été réduits de 25 points de base.

Une majorité d'économistes interrogés par Reuters avait estimé le mois dernier que la BCE maintiendrait ses taux directeurs à leur niveau actuel au moins jusqu'à la fin de 2026, tandis que les marchés monétaires tablaient avec une probabilité de seulement 10%, avant la décision de l'institution de Francfort, sur une baisse des coûts d'emprunt d'ici décembre 2026. EURESTECBM9X10=ICAP .

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit commenter les annonces de l'institution lors d'une conférence de presse prévue à 13h45 GMT.

