La BCE maintient le statu quo sur ses taux
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 14:23
'L'économie a continué de croître en dépit du contexte mondial difficile. Les perspectives restent toutefois incertaines, en particulier en raison des différends commerciaux au niveau mondial et des tensions géopolitiques', juge-t-il.
Le conseil confirme qu'il suivra une approche fondée sur des données et réunion par réunion pour déterminer l'orientation appropriée de sa politique monétaire, et ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière.
Les portefeuilles des programmes d'achats d'actifs et d'urgence face à la pandémie déclinent à un rythme mesuré et prévisible, l'Eurosystème ne réinvestissant plus les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance.
