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La BCE laisse ses taux directeurs inchangés
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 14:28
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Comme anticipé par les économistes, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé ce jour de laisser inchangés ses trois taux d'intérêt directeurs, soulignant que "les perspectives d'évolution des prix de l'énergie, bien que très volatiles, sont actuellement proches du scénario de référence de ses projections de juin".

Ainsi, les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal resteront inchangés, à respectivement 2,25%, 2,40% et 2,65%, après avoir été relevés de 25 points de base chacun lors de la réunion du 11 juin dernier.

"L'incertitude demeure élevée et l'incidence inflationniste du choc énergétique ne s'est pas encore totalement matérialisée. Le Conseil des gouverneurs surveille par conséquent de près l'intensité et la durée du choc, ainsi que ses effets indirects et de second tour", affirme la BCE.

Avec la décision prise ce jour, le Conseil se dit "bien positionné face à l'incertitude provoquée par le conflit". Il continuera de suivre une approche s'appuyant sur les données pour définir, réunion par réunion, l'orientation appropriée de la politique monétaire et ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière.

Ses décisions relatives aux taux d'intérêt seront fondées sur son évaluation des perspectives d'inflation et des risques entourant ces perspectives, compte tenu des données économiques et financières disponibles, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire.

Le Conseil des gouverneurs se tient prêt à ajuster l'ensemble de ses instruments, dans le cadre de son mandat, pour assurer la stabilisation de l'inflation au niveau de son objectif de 2% à moyen terme et pour préserver la bonne transmission de la politique monétaire.

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