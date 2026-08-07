 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La BCE informée de l'intervention américaine sur le yen après l'opération, selon le FT
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 02:50
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque centrale européenne a été informée de l'intervention historique menée par les États-Unis visant à vendre des euros pour acheter des yens la semaine dernière, après que la transaction eut été exécutée, a rapporté jeudi le Financial Times, citant plusieurs sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Le Japon et les États-Unis ont lancé vendredi une intervention conjointe rare visant à acheter des yens et se sont engagés à prendre des mesures supplémentaires si nécessaire pour soutenir la devise.

Banques centrales
BCE

Valeurs associées

USD/JPY SPOT
157,8235 Six - Forex 1 -0,41%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture en hausse après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:41 

    La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVE : L'entrée « Wall St » de la Bourse de New York (NYSE) à New York
    Wall Street finit en hausse au terme d'une semaine florissante
    information fournie par Reuters 07.08.2026 22:35 

    La Bourse de New York a fini ‌en hausse et le S&P 500 à un nouveau record de clôture vendredi, à l'issue d'une semaine florissante, les investisseurs ​espérant que la Réserve fédérale hésitera ou renoncera à relever ses taux directeurs en septembre alors que

  • Un écran à la Bourse de New York, le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street clôture en hausse après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:12 

    La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché ... Lire la suite

  • Le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko le 7 juin 2026 à Saint-Denis ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Emploi à la RATP et fonctions d'élu: plainte de AC!! Anti-Corruption visant Bally Bagayoko
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:12 

    AC!! Anti-Corruption a déposé une plainte visant notamment l'Insoumis Bally Bagayoko, maire de Saint-Denis, pour des soupçons de détournement de fonds publics et d'emploi fictif, après un article du Canard enchaîné évoquant un cumul de fonctions à temps plein à ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,45 -0,76%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
HAFFNER ENERGY
0,4555 -1,19%
Or
4 342,26 +2,40%
2CRSI
27,6 -0,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank