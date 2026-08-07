La BCE informée de l'intervention américaine sur le yen après l'opération, selon le FT

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La Banque centrale européenne a été informée de l'intervention historique menée par les États-Unis visant à vendre des euros pour acheter des yens la semaine dernière, après que la transaction eut été exécutée, a rapporté jeudi le Financial Times, citant plusieurs sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Le Japon et les États-Unis ont lancé vendredi une intervention conjointe rare visant à acheter des yens et se sont engagés à prendre des mesures supplémentaires si nécessaire pour soutenir la devise.