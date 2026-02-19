La BCE inflige une amende de 12,2 millions d'euros à la branche européenne de JPMorgan pour déclaration erronée des exigences en matière de fonds propres

(Ajout du commentaire de JPMorgan aux paragraphes 4-6)

La Banque centrale européenne a infligé une amende de 12,18 millions d'euros (14,32 millions de dollars) à la branche européenne de JPMorgan pour avoir mal déclaré les exigences de fonds propres après avoir mal calculé les actifs pondérés en fonction des risques, a déclaré la BCE dans un communiqué jeudi.

"Entre 2019 et 2024, la banque a déclaré des actifs pondérés en fonction des risques inférieurs à ce qu'elle aurait dû faire", a déclaré la BCE. "Cela s'est produit parce que, pendant 15 trimestres consécutifs, la banque a mal classé les expositions des entreprises et leur a appliqué une pondération du risque de crédit inférieure à celle prescrite par les règles bancaires."

La banque a également exclu indûment certaines transactions lors du calcul des actifs pondérés, a ajouté la BCE dans une décision qui pourrait être contestée devant la Cour de justice de l'Union européenne.

JPMorgan a déclaré qu'elle avait pris connaissance de l'amende et qu'elle avait remédié au problème.

"J.P. Morgan SE a identifié et signalé de manière proactive les problèmes, qui ont maintenant été entièrement résolus", a déclaré un porte-parole dans un communiqué.

"JPMSE a toujours maintenu de solides réserves de capital, et notre approche robuste et prudente de la capitalisation reste inchangée."

(1 $ = 0,8506 euro)