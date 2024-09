Il complète : "Malgré une hausse continue des prix des services, la BCE devrait garder confiance dans la trajectoire de l'inflation à venir (c'est-à-dire vers l'objectif de 2% d'ici la fin de 2025). Nous pensons que les risques sont du côté 'dovish' (baisse des taux d'intérêt européens et de l'euro) compte tenu de la dynamique économique actuelle. Christine Lagarde pourrait par ailleurs laisser la porte ouverte à une nouvelle baisse de taux potentielle en octobre."

(AOF) - "Après la baisse des taux de juin, la Banque centrale européenne (BCE) devrait abaisser son taux d'intérêt directeur (c'est-à-dire le taux de dépôt) de 25 points de base lors de sa prochaine réunion. L'accent sera mis sur les nouvelles projections économiques. Lors de la conférence de presse, Christine Lagarde devrait souligner les inquiétudes concernant l'activité économique de la zone euro compte tenu de la faiblesse des données et des indicateurs de confiance parus au cours des derniers mois", introduit François Rimeu, stratégiste sénior chez Crédit Mutuel Asset Management.

"La BCE devrait garder confiance dans la trajectoire de l'inflation à venir" (Crédit Mutuel AM)

