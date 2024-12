"La BCE devrait baisser son taux directeur de 25 points de base" (Crédit Mutuel AM)

(AOF) - "La BCE devrait baisser son taux directeur de 25 points de base pour sa dernière réunion de l’année face aux risques de croissance et d’inflation orientés à la baisse. Ceci devrait se refléter dans la réévaluation de ses projections macroéconomiques. Toutefois, en dépit des signes de faiblesse économiques dans la région, nous ne pensons pas que la BCE accélérera l’assouplissement de sa politique monétaire en décembre en optant pour une baisse de taux de 50 pbs", soutient François Rimeu, Stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.

