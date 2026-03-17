"La BCE devrait adopter un ton plus restrictif" (Pimco)

(AOF) - "Jeudi, nous anticipons que la BCE maintiendra son taux de dépôt à 2%, pour une sixième réunion consécutive", introduit Konstantin Veit, gestionnaire de portefeuille chez Pimco. Selon lui, les nouvelles projections des équipes de la BCE devraient faire apparaître un dépassement temporaire de l'inflation à court terme, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie, avant un retour vers 2% l'an prochain.

"La BCE devrait mettre en avant un niveau élevé d'incertitude géopolitique et adopter un ton plus restrictif, sans pour autant ajuster immédiatement sa politique monétaire. Nous anticipons un pic de l'inflation globale autour de 3% cette année, dont environ 1 point de pourcentage attribuable à l'énergie. Selon nous, les anticipations d'inflation feront l'objet d'une attention particulière", soulève-t-il.

"Dans l'hypothèse où la BCE déciderait de resserrer sa politique plus tard dans l'année, nous ne prévoyons pas de hausses de taux au-delà de ce qui est déjà intégré par les marchés. Enfin, les projections de croissance devraient être légèrement révisées à la baisse, reflétant des risques accrus à la baisse malgré une résilience récente", conclut Konstantin Veit.