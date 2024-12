"La BCE continuera à abaisser ses taux jusqu’à atteindre son niveau neutre" (Neuberger Berman)

(AOF) - "Comme prévu, la BCE a abaissé son taux directeur et supprimé de son communiqué la phrase " les taux resteront suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire", ce qui indique qu’elle continuera à abaisser ses taux jusqu’à atteindre son niveau neutre. En outre, la BCE abaisse de 0,1 % ses prévisions pour le PIB de la zone euro à partir de 2025 et au-delà", commente Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire Investment grade en Europe chez Neuberger Berman.

"La décision de la BCE de baisser ses taux et les changements mentionnés dans son communiqué confirment les attentes du marché en termes de baisses des taux pour les mois à venir. Nous nous attendons à ce que les obligations en euros continuent de performer, en particulier pour les échéances à court et moyen termes et pour les pays ayant plus de dettes à émettre l'année prochaine", conclut-il.