"La BCE continue de faire preuve de prudence" (Goldman Sachs AM)

(AOF) - Gurpreet Gill, macro strategist global fixed income chez Goldman Sachs Asset Management (AM) a réagi à la décision de la BCE qui a maintenu ses taux inchangés ce jeudi. "À l'instar d'autres grandes économies, la désinflation gagne la zone euro à mesure que les chocs de l'offre se dissipent et que les conditions financières se resserrent. Cela dit, la BCE continue de faire preuve de prudence, s'abstenant de crier victoire dans sa quête pour restaurer l'inflation à son niveau cible", souligne l'analyste.

Pour Gurpreet Gill, les efforts concertés, qui ont récemment été déployés pour dissiper les attentes de réductions de taux dès le mois de mars, indiquent une démarche stratégique visant à influencer les marchés financiers et les perceptions des travailleurs et des entreprises, alors que les négociations salariales et les stratégies de fixation des prix au niveau corporate sont au coeur des préoccupations en ce début d'année.

Goldman Sachs AM continue de penser que la BCE pourrait s'orienter vers des baisses de taux dès la fin du printemps, si la désinflation persiste et si les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, liées à la géopolitique, ne s'aggravent pas davantage.