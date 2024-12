La BCE assouplit sa politique monétaire de 25 points de base

(AOF) - Sans surprise, la Banque centrale européenne a décidé d’abaisser ses trois taux d’intérêt directeurs de 25 points de base. En conséquence, les taux d’intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal seront ramenés à respectivement 3,00 %, 3,15 % et 3,40 % à compter du 18 décembre 2024.

Selon les services de l'Eurosystème, l'inflation globale s'établirait en moyenne à 2,4 % en 2024, 2,1 % en 2025, 1,9 % en 2026 et 2,1 % en 2027. S'agissant de l'évolution des prix hors énergie et produits alimentaires, ils tablent sur une hausse moyenne de 2,9 % en 2024, 2,3 % en 2025 et 1,9 % en 2026 et 2027.

"La plupart des mesures de l'inflation sous-jacente laissent entrevoir une inflation se stabilisant durablement autour de l'objectif du Conseil des gouverneurs de 2 % à moyen terme", souligne l'institution. La BCE note cependant que si l'inflation intérieure s'est légèrement ralentie, elle reste élevée, principalement du fait de la poursuite de l'ajustement, avec un important décalage, des salaires et des prix dans certains secteurs à la poussée inflationniste passée.

Par ailleurs, les services de l'Eurosystème anticipent désormais une reprise économique plus lente que dans les projections de septembre. L'économie devrait croître de 0,7 % en 2024, 1,1 % en 2025, 1,4 % en 2026 et 1,3 % en 2027. "La reprise anticipée s'appuierait essentiellement sur la hausse des salaires réels, qui devrait permettre aux ménages d'accroître leur consommation, et sur l'augmentation des investissements des entreprises", précise la BCE.

S'agissant des prochaines décisions du Conseil des gouverneurs, ce dernier "suivra une approche s'appuyant sur les données pour déterminer, réunion par réunion, l'orientation appropriée de la politique monétaire". Le Conseil des gouverneurs a précisé qu'il "ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière".