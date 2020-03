Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE assouplit encore ses règles de supervision bancaire Reuters • 20/03/2020 à 16:24









FRANCFORT, 20 mars (Reuters) - L'autorité de supervision bancaire de la Banque centrale européenne (BCE) a assoupli vendredi les contraintes réglementaires imposées aux banques de la zone euro face aux conséquences de la pandémie de coronavirus, et notamment l'application de la norme en vigueur pour le traitement des prêts à risque. La BCE fera preuve de "flexibilité" concernant les créances sur des emprunteurs en difficulté concernés par les mécanismes de garanties publiques ou les moratoires annoncés par les gouvernements, précise-t-elle dans un communiqué https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html. Elle encourage aussi les banques à éviter de restreindre leur capacité de crédit en appliquant de manière "procyclique" la norme comptable IFRS9 de valorisation des créances. "La BCE soutient toutes les initiatives visant à fournir des solutions durables aux emprunteurs temporairement en difficulté dans le contexte de l'épidémie en cours", ajoute le communiqué. (Francesco Canepa, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

