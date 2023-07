"La BCE a rejoint le camp de ceux qui anticipent une baisse du taux d'inflation" (Neuberger Berman)

(AOF) - Selon Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income chez Neuberger Berman, la BCE rejoint le camp de ceux qui anticipent une tendance à la baisse du taux d'inflation, car son cycle de hausse des taux a atteint son objectif de freiner la demande. Cependant, elle continue d’anticiper une inflation supérieure à son objectif de 2 % pendant une période prolongée. Pour l'analyste, l'évolution de l'analyse de la BCE augmente la probabilité d'une pause dans les hausses de taux à l'avenir. Ce qui devrait favoriser une surperformance des obligations à court et moyen terme.

