Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE a prouvé que ses achats étaient proportionnés, assure Olaf Scholz Reuters • 29/06/2020 à 16:26









(Avec nouvelle citation et contexte) BERLIN, 29 juin (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a respecté le principe de proportionnalité dans la mise en oeuvre de son principal programme de soutien au crédit, assure Olaf Scholz, le ministre allemand des Finances, dans une lettre au président du Bundestag, la chambre basse du parlement. Cette lettre est censée contribuer à lever les incertitudes sur l'avenir de la stratégie d'"assouplissement quantitatif" (quantitative easing, QE) de la BCE, qui consiste à acheter massivement des obligations sur les marchés financiers dans le but d'assurer le maintien de taux d'intérêt très faibles. La Cour constitutionnelle allemande a jugé début mai que le Programme d'achats du secteur public (PSPP) outrepassait le mandat de la BCE et a ordonné à la Bundesbank, la banque centrale allemande, de cesser d'y participer si elle ne parvient pas à établir dans un délai de trois mois le caractère proportionné des opérations concernées. Cette décision a ravivé les doutes sur l'indépendance de la BCE et la compétence des juridictions nationales sur ses décisions. Dans sa lettre datée du 26 juin, que Reuters a pu lire, Olaf Scholz a écrit: "Le ministre fédéral des Finances est convaincu que le Conseil de la BCE (...) a fait montre d'une proportionnalité plausible concernant le PSPP." Il ajoute que son ministère a eu de multiples discussions avec la BCE et la Bundesbank ces dernières semaines et conclut: "De notre point de vue, la Bundesbank est autorisée à participer à la mise en oeuvre et à l'exécution des résolutions contestées du PSPP à l'avenir." (Andreas Rinke, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.