La BCE a acheté pour €1,5 md de papier commercial pour son 1er jour d'achats

FRANCFORT, 3 avril (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a acheté pour 1,5 milliard d'euros de papier commercial au cours de la première journée de mise en oeuvre de son programme d'interventions sur ce marché, encourageant ainsi de nouvelles émissions, ont déclaré vendredi son vice-président, Luis de Guindos, et Isabel Schnabel, membre de son directoire. "Il apparaît que ces achats ont eu l'effet désiré car de nombreux programmes de papier commercial en sommeil ont été réactivés par de nouvelles émissions", expliquent-ils dans un article https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200403~54ecc5988b.en.html coécrit publié sur le site de l'institution. La BCE a commencé la semaine dernière à acheter du papier commercial non-financier dans le cadre de son plan de son Programme d'achats d'urgence pandémique (PEPS) de 750 milliards. Elle estime à environ 75 milliards d'euros la taille du marché du papier commercial. (Balazs Koranyi, version française Marc Angrand)

