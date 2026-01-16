La BBC s'apprête à conclure un accord de contenu avec YouTube, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La BBC prévoit de produire pour la première fois des programmes pour YouTube de Google GOOGL.O , a rapporté le Financial Times vendredi, alors que le radiodiffuseur britannique cherche à générer plus d'argent à un moment où de nombreux téléspectateurs se tournent vers les plates-formes de diffusion en continu.

La BBC commencera à produire des émissions sur mesure pour YouTube, qui seront ensuite diffusées sur les plateformes iPlayer et Soundsdu radiodiffuseur britannique, a indiqué le FT, citant des sources.

L'accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, ajoute le rapport.

La BBC et Google n'ont pas répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

La BBC est actuellement financée par une redevance payée par tous les foyers qui regardent la télévision en Grande-Bretagne, ce qui permet à ses services britanniques, y compris tout ce qui se trouve sur son iPlayer, de rester exempts de publicité.

Selon le FT, l'accord avec YouTube, qui sera axé sur un public plus jeune, permettra à la BBC de générer plus d'argent en affichant de la publicité lorsque ces programmes sont diffusés en dehors de la Grande-Bretagne.

L'accord avec YouTube devrait couvrir la branche nationale du service public de la BBC et formaliser les liens existants avec BBC Studios, sa division commerciale,ajoute le journal.

Une sélection limitée de séries plus anciennes pourrait également être mise à disposition sur YouTube, bien que ce ne soit pas l'objectif principal de l'accord, selon le FT.

Cette décision intervient alors que la BBC affronte sa plus grande crise depuis des décennies après que le président américain Donald Trump l'a poursuivie en justice pour au moins 10 milliards de dollars de dommages et intérêts à la suite de clips édités d'un discours qui donnait l'impression qu'il avait ordonné à ses partisans de prendre d'assaut le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. L'affaire a conduit à la démission des deux plus hauts responsables de la BBC.

YouTube a atteint 51,9 millions de téléspectateurs britanniques en décembre, dépassant de peu les 50,8 millions de la BBC, selon Barb Audiences, l'organisme officiel de mesure des métriques de la télévision et de la vidéo, ce qui souligne la domination croissante de la plateforme dans le pays.