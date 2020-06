Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La barre des 10.000 morts du coronavirus franchie en Iran Reuters • 25/06/2020 à 14:03









25 juin (Reuters) - La barre des 10.000 décès liés à l'épidémie de coronavirus a été franchie en Iran, pays du Moyen-Orient le plus touché par le virus, selon les chiffres officiels du ministère iranien de la Santé publiés jeudi. Au cours des dernières 24 heures, 134 décès supplémentaires ont été recensés, portant le nombre total depuis le début de l'épidémie à 10.130. Le nombre total de cas s'élève quant à lui désormais à 215.096. Le nombre de nouveaux cas a significativement augmenté dans le pays depuis la levée des restrictions sur les déplacements mi-avril. Des hauts responsables du régime ont prévenu que ces restrictions pourraient être imposées de nouveau si les règles de distanciation sociale notamment n'étaient pas respectées. Le président Hassan Rohani a de son côté fait savoir samedi que l'exécutif réfléchissait à rendre obligatoire d'ici quelques jours le port du masque dans l'espace public mais également dans les espaces couverts compte tenu du nombre croissant de nouveaux cas. (Babak Dehghanpisheh, version française Marine Pennetier)

