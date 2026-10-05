La banque turque Halkbank s'apprête à lancer une offre secondaire face à un vif intérêt, selon son directeur général

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par Ebru Tuncay

Halkbank HALKB.IS , troisième banque publique turque, a lancé une tournée de présentation auprès des investisseurs en vue d'une offre publique secondaire, a déclaré son directeur général, poursuivant ainsi son projet malgré la crise des fonds d'investissement locaux , face à un vif intérêt de la part des investisseurs.

Suleyman Ozdil a déclaré à Reuters qu’il ne s’attendait pas à ce que la crise ait un impact négatif sur l’opération, ajoutant que Halkbank avait rencontré près de 60 investisseurs à Abu Dhabi, Dubaï, Londres et New York et constaté un vif intérêt.

“Il n’y a aucun changement concernant l’offre d’actions prévue. Nous la lancerons dès que possible, sous réserve des conditions du marché”, a déclaré Ozdil lors d’une interview. Il n’a pas souhaité s’exprimer sur le volume éventuel de l’offre ni sur les dates exactes.

Halkbank avait annoncé en août avoir déposé une demande auprès du Conseil des marchés financiers turcs en vue d’une offre publique secondaire visant à porter son capital nominal de 1,8 milliard de lires à 9 milliards de lires, deux mois après le rejet par les États-Unis d'une affaire lancée en 2019 l'accusant d'avoir contourné les sanctions contre l'Iran.

À la suite de ce rejet, Halkbank avait déclaré qu’elle s’attendait à voir sa position sur les marchés internationaux se renforcer et son accès aux financements étrangers s’améliorer.

Aux cours actuels du marché, l’offre prévue par Halkbank permettrait de lever environ 1,7 milliard de dollars, selon les calculs de Reuters.

AUCUN IMPACT PRÉVU DE LA CRISE DES FONDS

Interrogé sur la question de savoir si les investisseurs étaient préoccupés par la crise des fonds, il a répondu que ceux-ci estimaient que le marché sortirait renforcé de ces turbulences.

“Ils estiment que le secteur bancaire est solide et que les valorisations sont attractives. Ils considèrent le secteur bancaire comme la première option pour les investisseurs souhaitant s’exposer à la Turquie”, a-t-il déclaré.

Le principal indice boursier turc, l’ .XU100 , est entré en marché baissier et a enregistré en septembre sa pire performance mensuelle depuis 2008, à la suite d’une vague de ventes déclenchée par la propagation de la crise des fonds d’investissement à court de liquidités.

L’offre publique secondaire de Halkbank en 2012, qui a permis de lever environ 2,5 milliards de dollars, reste à ce jour la plus importante offre publique en Turquie.

Le Fonds souverain turc détient 91,5 % de Halkbank, dont le capital libéré s’élève à 7,18 milliards de lires. Les 8,5 % restants sont cotés en bourse.

(1 dollar = 49,1586 lires)