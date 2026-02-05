 Aller au contenu principal
La Banque TD du Canada annonce son soutien à l'initiative d'une banque de défense mondiale
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 21:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque Toronto-Dominion TD.TO a déclaré jeudi qu'elle soutiendrait la création d'une banque de défense mondiale, devenant ainsi la dernière grande banque canadienne à soutenir cette proposition.

Le projet de banque de défense, de sécurité et de résilience est l'une des idées concurrentes pour une nouvelle banque de défense multilatérale visant à réarmer les pays membres de l'Europe et de l'OTAN, bien qu'il ait recueilli un soutien limité en Europe.

Lundi, la Banque Scotia BNS.TO et la CIBC CM.TO ont fait des annonces similaires , quelques jours après que le gouvernement canadien a donné son soutien à la proposition.

"Alors que le Canada et ses alliés mettent davantage l'accent sur l'avancement de la défense, de la sécurité et de la résilience, la TD s'engage à soutenir la base financière qui aide à faire avancer ces progrès", a déclaré Raymond Chun, directeur général de la TD, dans un communiqué.

JPMorgan JPM.N , la Banque Royale du Canada RY.TO et la Deutsche Bank DBKGn.DE sont également partenaires de l'initiative.

TD, RBC, Scotiabank et CIBC sont quatre des six grandes banques canadiennes, qui contrôlent la majorité du système bancaire du pays.

Les partisans du DSRB souhaitent qu'il devienne une institution mondiale soutenue par l'État, dotée d'une cote de crédit triple A et capable de lever 135 milliards de dollars pour financer des projets de défense.

