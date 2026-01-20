 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Banque Scotia relève le PT d'Amazon en raison de son optimisme à l'égard d'AWS
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 12:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** La Banque Scotia relève son objectif de cours pour Amazon AMZN.O à 300 $, contre 275 $ auparavant, ce qui représente une hausse de 25,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "La dynamique semble forte, la confiance des investisseurs dans AWS augmente, et la panne survenue au début du trimestre n'aura probablement qu'un impact d'environ 1 %", indique la société de courtage

** AMZN peut "continuer à améliorer les marges de vente au détail", ce qui stimulera les marges d'exploitation et atténuera "tout bruit à court terme lié à AWS et aux dépenses d'investissement"

** La note moyenne des 71 analystes qui suivent l'action est "acheter"; leur PT médian est de 300 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action a augmenté de 5,2 %

Valeurs associées

AMAZON.COM
239,1200 USD NASDAQ +0,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank