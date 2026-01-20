La Banque Scotia relève le PT d'Amazon en raison de son optimisme à l'égard d'AWS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 janvier - ** La Banque Scotia relève son objectif de cours pour Amazon AMZN.O à 300 $, contre 275 $ auparavant, ce qui représente une hausse de 25,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** "La dynamique semble forte, la confiance des investisseurs dans AWS augmente, et la panne survenue au début du trimestre n'aura probablement qu'un impact d'environ 1 %", indique la société de courtage
** AMZN peut "continuer à améliorer les marges de vente au détail", ce qui stimulera les marges d'exploitation et atténuera "tout bruit à court terme lié à AWS et aux dépenses d'investissement"
** La note moyenne des 71 analystes qui suivent l'action est "acheter"; leur PT médian est de 300 $ - données compilées par LSEG
** En 2025, l'action a augmenté de 5,2 %
