La Banque Scotia relève la note de Prologis en raison de l'amélioration de la demande industrielle

27 août - ** Les actions de la société de placement immobilier Prologis PLD.N augmentent de 0,8 % à 112,20 $ avant le marché

** La Banque Scotia relève la cote de "rendement sectoriel" de "sous-performance sectorielle" à "rendement sectoriel"

** Augmente les prévisions à 114 $ à partir de 100 $, ce qui représente une hausse de 2,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Nous sommes maintenant moins pessimistes sur les tendances de la demande industrielle suite aux résultats du T2 et à nos récentes conversations avec des courtiers et des propriétaires privés" - Banque Scotia

** Les courtiers considèrent que l'évaluation de PLD est équitable par rapport aux autres FPI et aux sociétés industrielles comparables

** 15 des 24 maisons de courtage considèrent le titre comme un " achat " ou plus, sept comme un " maintien " et deux comme une " vente "; le prix médian est de 120 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 5,4 % depuis le début de l'année